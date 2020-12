Marko Guduric vicino al ritorno in Europa?

Marko Guduric è stato recentemente tagliato dai Memphis Grizzlies che nella scorsa stagione NBA lo avevano utilizzato con il contagocce (poco più di 10 minuti e meno di 4 punti di media).

Adesso qualsiasi franchigia NBA avrà 48 ore di tempo per ingaggiarlo facendosi carico del suo stipendio da 2.75 milioni di dollari per l’annata ormai alle porte.

In caso contrario via spianata per il ritorno in Europa di Guduric sul quale avrebbero già messo gli occhi tre club di EuroLega. Fra di essi in pole position ci sarebbe una sua ex squadra, il Fenerbahce, ma attenzione anche al Khimki Mosca, deciso a operare una mini-rivoluzione per invertire il trend negativo.

