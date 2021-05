Maspero punisce Pistoia all’overtime: quinta di fila per Mantova e playoff sempre più vicini

STAFF MANTOVA – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA 85-82 dts

(23-14, 18-21, 16-27, 21-16, 7-4)

Si ritorna alla Grana Padano Arena dove va in scena la sfida tra Mantova e Pistoia valevole per la Terza Giornata del Girone Azzurro. Partenza roboante per i padroni di casa che si portano sul 9-5 grazie alla schiacciata prepotente di capitan Ghersetti, alla tripla di Veideman e il canestro di Ceron. Gli ospiti rispondono con il bel gioco da tre punti di Sims e la bomba di Riismaa (14-12). Poi negli ultimi minuti di periodo arriva il break di 9-2 per gli Stings con il canestro + fallo subito da parte di Ghersetti e le triple di Cortese e Ceron che lanciano la Staff sul 23-14. Nel secondo quarto non cambia l’inerzia di gara con Pistoia che prova svariate volte a riportarsi sotto con i canestri di Zucca e Poletti (5 punti in rapida successione) ma vengono puntualmente ripresi dai biancorossi con Cortese (2/2 in lunetta) e una magia ancora di Ghersetti che segna buttandosi all’indietro alla “Dirk Nowitzki” (ex stella dei Dallas Mavericks) subendo pure il fallo (30-24). I virgiliani continuano a giocare su alti ritmi anche grazie ad un Ceron veramente in palla stasera (già 12 punti a referto); tuttavia i toscani non mollano trovando due importanti canestri dalla lunga distanza con Fletcher e Riismaa che valgono addirittura il -1 (34-33). Arimettere le cose a posto per Mantova ci pensa ancora una volta Cortese realizzando prima una bomba e poi un canestro dal limite praticamente sulla sirena che decreta la fine del primo tempo (41-35).

A riaprire le danze, dopo l’intervallo lungo è Maspero con una bomba a cui fa seguito un bel canestro di Ferrara (46-37). Pistoia prova ad aumentare l’intensità e riesce dapprima a ricucire lo svantaggio grazie ad uno scatenato Sims che realizza ben 6 punti in striscia (48-44) e poi addirittura a portarsi in vantaggio (48-49) con le realizzazioni di Fletcher e i liberi di Poletti. La partita ora è in perfetto equilibrio con botta e risposta continui; da una parte Sims e Fletcher continuano a punire la difesa biancorossa mentre dall’altra parte Cortese e Veideman ribattono firmando pregevoli canestri (55-58). A 10′ dal termine Pistoia è avanti di 5 (57-62). Nell’ultimo periodo succede di tutto: Mantova infligge un tremendo parziale di 13-0 con i canestri strepitosi di Ghersetti che danno il la al break a cui vengono sommati quelli di Maspero e Ceron (altra bomba) e Cortese (70-62). I toscani dopo un blackout da incubo riescono a sbloccarsi con Saccaggi che restituisce fiducia e morale perchè con gli ulteriori canestri da tre di Poletti e Weathle e il magnifico gioco da tre punti di Sims, gli uomini di coach Carrea arrivano sino all’aggancio sul 75-75. Gli istanti finali sono pura adrenalina: Ferrara sigla il canestro del +2 e poi subisce fallo nell’azione successiva (solo 1/2 ai liberi) e allora Pistoia trova l’incredibile tripla con Saccaggi che vale nuovamente il paregggio ed è overtime (78-78). Nell’extratime emerge chiaramente la stanchezza delle due formazioni con la partita che rimane in perfetto equilibrio fino al bombone ‘ignorante’ di Maspero a 6″ dalla fine del match che vale poi il definitivo 85-82 e significa la quinta vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Di Carlo mettendo sempre nel mirino Trapani la prima della classe del Girone Azzurro.

TABELLINI

STAFF MANTOVA: Ferrara 7, Maspero 12, Ceron 16, Infante 2, Cortese 19, Veideman 10, Ghersetti 17, Bonacini 2, Weaver ne. All: Di Carlo

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 10, Sims 25, Poletti 18, Riismaa 8, Fletcher 9, Zucca 2, Weathle 5, Della 5. All: Carrea