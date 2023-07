Matteo Spagnolo ai dettagli, futuro in EuroLega nella prossima stagione

Matteo Spagnolo, dopo due stagioni in prestito a Trento, proseguirà la sua carriera in EuroLega l’anno prossimo. Il giocatore azzurro, attualmente impegnato nel raduno con la Nazionale in vista del Mondiale, sarebbe ai dettagli con l’Alba Berlino, squadra già accostata a lui la scorsa settimana. Spagnolo si trasferirà probabilmente ancora in prestito dal Real Madrid, squadra che ne detiene il cartellino. La notizia è stata riportata dal giornalista tedesco Rupert Fabig.

Being told that Matteo Spagnolo and @albaberlin and in advanced negotiations. pic.twitter.com/gjVfCJd0w9 — Rupert Fabig (@rupertfabig) July 30, 2023

Spagnolo, classe 2000, a Berlino troverà un altro italiano: Gabriele Procida. I destini dei due azzurrini si stanno intrecciando diverse volte negli ultimi anni: nel 2022 entrambi sono stati scelti al secondo turno del Draft NBA ed entrambi quest’estate sognano di esordire al Mondiale con la maglia dell’Italia.