Non c’è il campo, annullata l’amichevole tra Serbia e Montenegro

Quando si parla di Balcani e in particolar modo di Serbia, ultimamente non c’è da stare tranquilli. Nelle scorse ore l’amichevole tra Serbia e Montenegro in programma a Podgorica il 5 agosto è stata annullata. Il motivo? Non ci sono impianti disponibili ad ospitare la partita. Il Moraca Sports Center, dove gioca il Buducnost, è occupato da un torneo giovanile di pallamano, mentre alla Bemax Arena ci sono dei lavori di ristrutturazione in corso.

Alla Serbia sarebbe stato offerto di spostare l’amichevole a Bar, un’altra città del Montenegro, ma la Federazione avrebbe rifiutato. I serbi, che al Mondiale saranno sicuramente privi di Nikola Jokic, Vasilije Micic e Aleksej Pokusevski, giocheranno altre sei gare amichevoli prima del torneo.

Fonte: Mozzart Sport