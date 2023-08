Matteo Spagnolo è dell’ALBA: contratto lunghissimo con Berlino

Nell’ambito di un accordo con il Real Madrid, l’ALBA Berlino ha firmato Matteo Spagnolo. Il 20enne playmaker ha firmato un contratto fino alla fine della stagione 2025/26. L’italiano era in precedenza in prestito alla squadra di EuroCup, l’Aquila Basket Trento. A livello europeo, il fantasista ha messo a segno 11.8 punti, 4.3 assist e 3.6 rimbalzi in poco meno di 26 minuti di gioco. Nel Draft NBA del 2022, il giovane è stato scelto con la numero 50 dai Minnesota Timberwolves. Spagnolo si sta attualmente preparando per la prossima Coppa del Mondo con la nazionale italiana.