Matteo Spagnolo ha detto che è “probabile” la sua eleggibilità al Draft NBA

Matteo Spagnolo è una delle più belle sorprese della stagione di LBA, alla sua prima esperienza da pro in Italia con la maglia della Vanoli Cremona, in prestito dal Real Madrid. Il talento azzurro, entrato nel frattempo anche nelle rotazioni di Meo Sacchetti in Nazionale, sta mantenendo 12.1 punti di media in Serie A.

Oggi Spagnolo si trova in Islanda con gli Azzurri, questa sera affronterà i padroni di casa nelle Qualificazioni alla World Cup 2023. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il classe 2003 ha ammesso di avere nel mirino la NBA e che è “probabile” che si renda eleggibile al prossimo Draft.

Partecipare al Draft 2022? È probabile. Con il mio agente Comellini stiamo valutando tutte le opzioni, ci prendiamo del tempo prima di decidere.

Se non dovesse andare in NBA, Spagnolo a fine stagione potrebbe tornare al Real Madrid. In ottica Draft, la proiezione pubblicata proprio ieri da ESPN colloca il talento azzurro alla 43° scelta assoluta, attualmente in possesso dei San Antonio Spurs.