Matteo Spagnolo si è ufficialmente dichiarato eleggibile per il Draft NBA

Gli italiani presenti al prossimo Draft NBA potrebbero essere addirittura tre, per ora il primo a dichiararsi eleggibile è stato Matteo Spagnolo. Il classe 2003, in prestito alla Vanoli Cremona dal Real Madrid, ha ufficialmente inserito il proprio nome nella lista di giocatori selezionabile dalle franchigie NBA. Stando così le cose, Spagnolo ha buone chance di venire chiamato nel secondo round del Draft: attualmente ESPN lo posiziona alla 53° scelta (in possesso dei Boston Celtics).

In questa prima stagione tra i pro, Matteo Spagnolo sta facendo molto bene in Serie A con 12.2 punti di media. La guardia di Cremona sarà emulata nelle prossime settimane da Paolo Banchero, proiettato verso una scelta in Top 3, e forse anche da Gabriele Procida, in ottica secondo turno.