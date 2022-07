Matteo Spagnolo torna in panchina contro i Bucks, Minnesota KO

Matteo Spagnolo è tornato in panchina dopo una gara in quintetto con scarsa fortuna qualche giorno fa. Il talento italiano nella notte ha giocato la sua terza partita in Summer League, una gara che i suoi Minnesota Timberwolves hanno perso contro i Milwaukee Bucks 75-87.

Per Spagnolo ci sono stati poco più di 12′ in campo con 2/5 al tiro e 4 punti totali. Per l’azzurro finora 3, 5 e 4 punti nelle tre gare disputate a Las Vegas, in attesa di conoscere il proprio futuro che quasi sicuramente non sarà in NBA nella prossima stagione.