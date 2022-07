Olimpia Milano, si sblocca la situazione Kevin Pangos

La situazione relativa a Kevin Pangos è finalmente vicina a sbloccarsi e l’ex Zenit è pronto a vestire la maglia dell’Olimpia Milano.

Sembra in dirittura d’arrivo il colpo di mercato dell’estate biancorossa. Kevin Pangos, infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di BasketUniverso, ha risolto i suoi problemi con il CSKA Mosca ed è così pronto ad accasarsi in Lombardia.

Il giocatore canadese (con cittadinanza slovena) aveva firmato per il club moscovita nello scorso Febbraio, dopo uno scampolo di stagione con i Cleveland Cavaliers. Lo scoppio del conflitto in Ucraina, però, aveva bloccato il suo ritorno in Russia e poco dopo sono iniziati gli ammiccamenti dell’Olimpia. Una corte che finora non aveva dato i suoi frutti proprio in virtù del contratto fino al 2024 siglato con il CSKA che voleva avere a disposizione Pangos.

Il giocatore, però, senza la vetrina dell’EuroLega e con una situazione internazionale così delicata, ha preferito non avventurarsi in quel di Mosca. Ci sono volute diverse settimane per sbloccare l’impasse ma sembra essere arrivata una soluzione in senso positivo.

Milano nel frattempo ha dovuto registrare l’addio di Sergio Rodriguez e si era tuffata su Nick Calathes, in procinto di accordarsi con il Fenerbahce. Alla fine però coach Messina avrà comunque un top player a sua disposizione, Kevin Pangos, per la prima volta in Italia dopo le stagioni con Gran Canaria, Zalgiris Kaunas, Barcellona e Zenit San Pietroburgo.