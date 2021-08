LiAngelo Ball potrebbe approdare a Charlotte dal fratello LaMelo

LiAngelo e LaMelo Ball insieme agli Charlotte Hornets non è un’ipotesi da scartare. Questo perché LiAngelo si sta preparando per unirsi agli Hornets nella prossima Summer League di Las Vegas.

La possibilità di partecipare a questa Summer League sarà l’ennesimo tentativo che il fratello maggiore di LaMelo, l’unico dei tre che ancora non ha calcato un parquet NBA, farà per sfondare tra i grandi. LiAngelo ha così commentato questa nuova possibilità:

“Sono contento di essere qui e sapere che ci sono persone dietro di me che vogliono vedermi fare bene. Qui gli allenatori mi si approcciano tutti in maniera diversa. L’ambiente, nel suo complesso, è molto buono. I giocatori giocano duro, il livello d’energia è così alto che mi contagia e cerco solo di giocare al massimo delle mie possibilità ogni volta che scendo in campo”.

Si tratta, come detto, dell’ennesimo tentativo che LiAngelo fa per approdare in NBA. Inizialmente, nella stagione 2019-2020 firmò un contratto per gli Oklahoma City Blue in G League, ma a causa della pandemia l’intera stagione venne cancellata senza che Ball giocasse una sola partita. Poi, prima della scorsa stagione, LiAngelo ha firmato un contratto Exhibit 10 con i Detroit Pistons, salvo poi essere rescisso dopo sole due settimane a causa di un infortunio alla caviglia. Vedremo se questa volta, il secondo dei tre Ball, riuscirà a coronare il suo sogno ed entrare nella squadra dove già milita uno dei due fratelli.