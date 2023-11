McDermott e Brown levano i pensieri a Varese, Charalampopoulos il migliore di Sassari

La Pallacanestro Varese si toglie un bel pensiero, battendo la Dinamo Sassari torna a vincere dopo 4 sconfitte consecutive in LBA e per lo più lo fa davanti al proprio pubblico. Bene nel primo tempo, qualche leggerezza nel terzo quarto fa traballare la squadra che però grazie a Sean McDermott e Gabe Brown riesce a chiudere il match col tiro da tre punti negli ultimi minuti del quarto periodo. Sassari arriva fino al -4 (73-69) ma non trova la zampata per dare vita ad un finale punto a punto. Ecco le pagelle.

PALLACANESTRO VARESE

Davide Moretti 7: la scossa arriva nel terzo quarto. Varese trova le risposte nella sua guardia che non delude portando 6 punti, di cui una tripla che rilancia il parziale della squadra di casa. 14 punti finali, ma la parte più importante sono i 9 assist.

Olivier Hanlan 6.5: non la migliore delle serate per il capitano che finisce con 4/14 dal campo infastidito dalla pressione difensiva di Sassari e forse anche da qualche problema fisico. Comunque mette 12 punti a referto con 5 assist e 14 di plus/minus.

Sean McDermott 7: freddo quando serve per chiudere il match e lasciarsi alle spalle un brutto terzo quarto. Continua la sua crescita: 18 punti con 3/5 da due, 3/7 da tre e 4 rimbalzi.

Gabe Brown 7: salva la partita quando segna la tripla 78-69. Il suo è un canestro che riporta la tranquillità in casa Varese, dopo un la turbolenza del secondo tempo. Finisce con 4/7 dall’arco.

Willie Cauley-Stein 7: è il primo giocatore a salire in doppia cifra già nel primo tempo con 12 punti. Abile a trovare il canestro e creare spazio per i compagni; peccato per qualche rimbalzo di troppo concesso nella propria area ma finisce con la sua prima doppia doppia (14+11 rimbalzi) in campionato.

Matteo Librizzi 6: coach Bialaszewski non stravede per “Libro”. Gioca 13 minuti, però il suo lo mette sempre e merita di stare in campo.

Vinnie Shahid 6: fatica al tiro e a trovare ritmo, ma la tripla del +10 (81-71) è come ossigeno in un momento di apnea pericolosa nel quarto periodo.

Tomas Woldetensae 6.5: forse troppi pochi minuti (solo 4’ nel terzo quarto, 13 nel complesso), ma non sbaglia quando è chiamato in causa. Lascia a referto 9 punti con 6 rimbalzi e 11 di valutazione.

Scott Ulaneo 6: nonostante lo 0 alla voce punti, uscendo dalla panchina, il numero #6 di Varese regge bene l’urto contro i giganti della Dinamo. 5 rimbalzi, 3 offensivi, in 11 minuti.

Assui n.e.



Virginio n.e.

Coach Bialaszewski 6.5: è una Openjobmetis non perfetta, ma combattiva e che sembra essere più compatta rispetto alle prime partite di campionato; la migliore senza dubbio di una stagione cominciata con diversi punti di domanda. Tanti tiri da tre punti segnati e qualche meccanismo difensivo che comincia a girare: da qui Varese può trovare anche qualche certezza.

DINAMO SASSARI

Breein Tyree 5: terza partenza consecutiva nel quintetto titolare, ma non riesce a brillare.

Stanley Whittaker Jr 6: È fondamentale per la Dinamo fino al -4 (segna 16 punti) del 73 a 69, la principale minaccia per la difesa avversaria che lo chiude però nei momenti più importanti della partita. Chiude con 7/11 dal campo

Filip Kruslin 5: poca roba al tiro, 1/6 da tre punti dove la difesa di Varese mette in mostra il suo limite in questa serata.

Alfonso McKinnie 5: tiratore da più di 40% in stagione, anche contro Varese mantiene la sua media ma non trova la stessa efficacia da dentro nonostante la sua presenza sia importante per Sassari. 8 rimbalzi per l’ala ex NBA, 2 offensivi.

Stephane Goumbald 6.5: di gran lunga il migliore per coach Bucchi. Sotto canestro trova spazio e riesce a garantire diverse seconde occasioni ai suoi: 17 punti, 5 rimbalzi e 25 di valutazione.

Alessandro Cappelletti 5.5: dietro a Goumbald e Whittaker, finisce tra i migliori di Sassari sebbene faccia fatica a capire come aprire la difesa della OJM.

Kaspar Treier 4.5: poco da evidenziare, forse il giocatore più in difficoltà degli ospiti.

Stefano Gentile 5: l’apporto di un veterano come il numero #22 avrebbe sicuramente aiutato Sassari, ma è brava Varese a chiamare gli aiuti difensivi sulle penetrazioni costringendo o ad un tiro a bassa percentuale o ad uno scarico.

Vasilis Charalampopoulos 6: nel tentativo di rimonta dei giganti, il greco ha un ruolo chiave. Insieme a Whittaker riescono a scardinare le certezze di Varese riuscendo spartendosi 12 punti dei 22 del terzo parziale. Come l’americano però, non estende la sua prestazione al quarto periodo.

Coach Bucchi 5.5: la Dinamo cresce nel match, così come in campionato, ma non riesce a trovare quel filo di energia in più che avrebbe magari portato a combattere punto a punto fino alla fine. La sua squadra costruisce buoni tiri da tre, ma non finalizza, Varese sfrutta il momento e ringrazia.