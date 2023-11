Tiro da tre, una buona difesa e qualche leggerezza: Varese ritrova il successo battendo Sassari

Varese torna al successo anche in LBA dopo il largo trionfo in FIBA Europe Cup. La OJM vince 90-79 trovando per la prima volta in campionato il tiro da tre punti (17/36) e qualche ottimo spunto in difesa. Fondamentale Sean McDermott coi suoi 18 punti, Willie Cauley-Stein che chiude con 14 punti e 11 rimbalzi, così come i 15 di Gabe Brown e i 12 di Olivier Hanlan.

Alla Itelyum Arena, è la Openjobmetis ad approcciare decisamente meglio la partita. La squadra di coach Tom Bialaszewski trova subito il ritmo ed esalta il pubblico: Willie Cauley-Stein segna 7 punti velocissimi con una tripla e con lui si scaldano subito anche Gabe Brown e Sean McDermott, autori di rispettivamente 9 e 6 punti con 4/7 dall’arco. Sassari non trova le misure per contenere e offendere, cadendo fino al 40-22 in 15’. Nel secondo quarto Sassari dà un cenno di reazione mettendo più pressione, cercando di intrappolare l’attacco varesino a tutto campo e poi segnando ben 11 punti da seconde occasioni, ma la OJM chiude sul 52-40 il primo tempo. Un pericoloso momento di apnea del secondo tempo rischia di mandare all’aria il buon lavoro dei primi 20’: 7 palle perse consentono alla Dinamo di risalire (Whittaker guida con 16 punti al 30’) verso il -4 sul 73 a 69, ma Varese ritrova il tiro da tre con Gabe Brown, Vinnie Shahid e Moretti. 11 punti di distanza a 2’32” dalla fine, la OJM la chiude con McDermott con una bomba.

Pallacanestro Varese: Shahid 5, Cauley-Stein 14+11 rimbalzi, Ulaneo 0, Woldetensae 9, Moretti 14, Librizzi 3, Virginio NE, Hanlan 12, McDermott 12, Assui NE, Brown 15;

Dinamo Sassari: Cappelletti 9, Pisano NE, Treier 0, Tyree 6, Kruslin 3, Whittaker 16, Raspino 0, Gandini NE, Gombauld 17, McKinnie 8, Charalampopoulos 16;