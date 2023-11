Brescia asfalta Tortona e l’ex piemontese Macura l’ha notato…

JP Macura è stato uno dei protagonisti della Tortona dei miracoli di Marco Ramondino e ieri ha visto la partita dei piemontesi contro la Germani Brescia di Alessandro Magro. L’americano ha deciso di repostare nelle stories il post del Derthona Basket con il risultato finale di 87 a 59 per i lombardi.





Macura, dopo 2 anni a Tortona, non è più rientrato nei piani della formazione di Tortona, decidendo di puntare su giocatori – sulla carta – più forti di lui, con un pedigree di livello internazionale, vedi per esempio Kyle Weems, che ieri ha fatto malissimo contro i biancoblu. Non è un mistero che lo statunitense sarebbe andato avanti a giocare per anni a vestire la maglia della Bertam, soprattutto ora che erano riusciti a raggiungere l’Europa, la FIBA Basketball Champions League.

Ieri Tortona ha giocato malissimo contro una super Brescia guidata da un Amedeo Della Valle da 16 punti e JP Macura ha repostato quel post nelle stories come a dire “se ci fossi stato io, non avremmo perso in quel modo”. Soprattutto perché Weems ha tirato 1/9 dal campo e ha segnato solo 4 punti in 22 minuti. Naturalmente non abbiamo la controprova ma sicuramente ne testa di Macura c’è quello.

