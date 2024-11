La Virtus Bologna esce alla distanza e batte una coriacea Treviso

Virtus Segafredo Bologna – Nutribullet Treviso 104-97

(27-27; 21-27; 36-21; 20-22)

Dopo un primo tempo abbastanza complesso, la Virtus Bologna ha recuperato lo svantaggio nel terzo quarto ed è poi riuscita a imporsi abbastanza agevolmente contro una Treviso coriacea e ben preparata. Determinanti Momo Diouf, uno dei più positivi di questo inizio di stagione di Bologna, e Matt Morgan, entrambi oltre i 20 punti (22 l’italiano e 20 l’americano).

1° tempo

Partono meglio i padroni di casa e in particolare un super Akele, autore di un paio di appoggi nel pitturato e di una tripla che spengono gli effetti dei guizzi di Olisevicius e Mascolo e permettono al cecchino Clyburn e all’atletico Cordinier di firmare l’allungo sul 15-7. Zizic, successivamente, piazza l’appoggio che amplia il massimo vantaggio bianconero sul +10, prima che Olisevicius e Bowman mandino a bersaglio le tre triple che riportano in un amen la NutriBullet a un solo possesso di distanza da Diouf e compagni (25-22). Al termine del quarto, Olisevicius, con un’altra tripla e una coppia di liberi a bersaglio, completa il riaggancio annullando gli effetti dei liberi di Shengelia, per il 27-27 dopo 10’.

Il sorpasso della NutriBullet viene poi firmato da Alston, autore della bomba del 29-30, prima che i botta e risposta tra i cecchini Belinelli e Harrison mantenga il match sui binari dell’equilibrio (37-38). È ancora Treviso però poi che preme sul pedale dell’acceleratore, guadagnando dei palloni con Bowman e convertendoli anche con il solito Olisevicius, infallibile da qualunque distanza per il 40-50 ospite. Diouf nel pitturato interrompe il break avversario di 10-0 e i liberi di Clyburn riportano equilibrio, prima che Morgan al ferro sigli l’appoggio del -4 replicato dal jumper del 26° punto nel match di Olisevicius (48-54 dopo 20’).

2° tempo

La Virtus comincia forte la ripresa, riagganciando immediatamente gli avversari grazie a Morgan e Diouf, Bowman però non ci sta e l’infuocato Harrison realizza dalla distanza i canestri che mantengono a cinque lunghezze Cordinier e compagni (59-64). Successivamente, comunque sia, la Segafredo alza i giri del motore della propria difesa e firma un break di 16-1, aperto dalla tripla di Clyburn e proseguito dalle tre bombe di un super Morgan, oltre a un concreto Cordinier (75-65). Harrison dalla lunetta interrompe l’emorragia della NutriBullet e accende poi un duello con lo scatenato Morgan, prima che a cronometro fermo Polonara, Diouf e Pajola annullino gli effetti dei centri di Macura e di un recupero vincente del giovane Torresani (84-75 dopo 30’).

Grazie all’orgoglio di Mascolo e a un taglio vincente di Alston, Treviso ricuce poi anche sul -5, sebbene poi una spettacolare schiacciata di Diouf e due triple consecutive di capitan Belinelli aggiornino il massimo vantaggio Segafredo sul 93-79 a 5’ e mezzo dalla fine. Gli ospiti, in particolare Bowman, autore di tre triple consecutive, non hanno però nessuna intenzione di arrendersi e accorciano ancora lo svantaggio sul -8 con 120” sul cronometro. Dopo un errore di Clyburn, Harrison realizza un’altra bomba per il 96-91, Diouf piazza allora un fondamentale tap-in ma Paulicap ribatte con i liberi del -5, Cordinier ribatte con la stessa moneta e la Virtus riesce a spuntarla con il punteggio conclusivo di 104-97.

Virtus Bologna: Diouf 22, Morgan 20, Cordinier 12, Clyburn 11, Shengelia 10, Akele 9, Belinelli 8, Pajola 1, Visconti NE, Polonara 2, Zizic 4, Tucker 5. All. Luca Banchi.

Treviso: Olisevicius 26, Harrison 23, Bowman 21, Iacopini NE, Torresani 2, Mascolo 4, Martin NE, Mezzanotte 0, Alston 7, Paulicap 9, Spinazzè NE, Macura 5. All. Francesco Vitucci.

Fonte: LBA