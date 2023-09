Melli sulla tripla di Severini e quell’aneddoto sulle partite a poker 😂

Nicolò Melli in mix zone ha raccontato della tripla che si è preso Luca Severini e del fatto che non sarebbe cambiato nulla se avesse sbagliato il tiro. Qui le parole del co-capitano degli Azzurri ai microfoni dell’Italbasket:

“Severini è entrato e sapeva di aver la fiducia del gruppo. Stiamo sempre insieme fuori dal campo, facciamo tutto insieme, stiamo bene insieme. Sapeva che era giusto per prendere quel tiro e sapeva che sarebbe rimasto Seve, sia se fosse entrato sia se fosse uscito. Sarebbe sempre rimasto il ragazzo che tutte le sere lascia giù due spicci perché non sa giocare a poker. Sarebbe stata comunque la stessa cosa. Saremmo tornati lì a giocare, anche se chiaramente siamo molto più contenti che sia entrata quella palla ma non sarebbe cambiato nulla nei suoi confronti. Siamo contenti per noi e per la squadra e anche per lui perché quella bomba l’ha vista tutta Italia!”.

Poi ragazzi, diciamoci la verità, siamo davvero molto contenti, come ha detto Melli, che quella palla di Luca Severini è entrata. Ma molto molto molto contenti. Perché altrimenti difficilmente avremmo vinto questa gara.

Leggi anche: Troppe emozioni in un giorno solo. Ma viviamo per giorni come questo qui.