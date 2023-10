Memphis Grizzlies, che tegola: Steven Adams salterà tutta la stagione

L’ultima partita ufficiale di Steven Adams risale al 23 gennaio, dopodiché il neozelandese dei Memphis Grizzlies si era dovuto fermare per un infortunio al ginocchio. La sua assenza era stata uno dei motivi del crollo dei Grizzlies nei Playoff, ma la franchigia sperava di averlo finalmente recuperato. Adams non si era operato, ma aveva lasciato guarire lentamente il legamento infortunato, giocando poi 2 partite in questa preseason: 12′ contro Indiana e 15′ contro Atlanta, il 9 e 13 ottobre rispettivamente.

Sembrava insomma tutto risolto, ma i Grizzlies nel pomeriggio hanno annunciato che Adams salterà tutta la stagione 2023-24. Il lungo neozelandese si opererà al legamento anteriore del ginocchio dopo che la procedura non chirurgica non ha dato i risultati sperati. Insomma la scelta di non operare subito il giocatore non ha per nulla pagato e costringerà Steven Adams a saltare, in totale, almeno una stagione e mezza considerando la seconda parte della scorsa annata.

Un problema per Memphis, che dovrà fare a meno anche di Ja Morant per le prime 25 partite della stagione regolare.