Napoli fatale, Brindisi esonera coach Corbani ma ha già il sostituto

La Happy Casa Brindisi cambia, dopo l’ennesima sconfitta stagionale oggi pomeriggio contro Napoli. Il netto 90-71 del PalaBarbuto costa caro a coach Fabio Corbani, arrivato in estate per sostituire Frank Vitucci, diventato negli anni una sorta di istituzione per il club pugliese. L’Happy Casa, una delle tre squadre a non aver ancora vinto una partita in Serie A, ha dato l’annuncio dell’esonero dell’allenatore:

Happy Casa Brindisi comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore coach Fabio Corbani, a cui augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. La conduzione tecnica della prima squadra, in vista dell’imminente trasferta di FIBA Europe Cup in Estonia, viene affidata temporaneamente all’assistente Marco Esposito.

Ma se Esposito allenerà in Europe Cup, dove Brindisi è ancora ferma al palo dopo un turno, il nome del vero sostituto di Corbani sta già circolando. Secondo quanto riportato da Sportando, sarà Jasmin Repesa a prendere il suo posto. Il coach croato è fermo dallo scorso giugno, quando la sua strada e quella della VL Pesaro si sono separate. Dopo Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Treviso, Milano e Pesaro, Brindisi sarà quindi la sesta squadra italiana per Repesa.

Foto: LBA