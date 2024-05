Il talentino Dame Sarr pronto a tornare in Italia

Il basket italiano potrebbe presto riabbracciare uno dei suoi giovani talenti più interessanti.

Parliamo del classe 2006 Dame Sarr, attualmente al Barcellona. L’azzurro, nativo di Oderzo e poi passato alla Oxygen Bassano, gioca con i catalani dal 2022. Stabilmente nell’organico della squadra B, ha già collezionato alcune apparizioni in Liga ACB e in EuroLega. Il Barca sembra interessato a farlo crescere tramite una stagione in prestito.

La destinazione ideale per lui, secondo La Prealpina, sarebbe Trento, squadra che gli garantirebbe anche il palcoscenico continentale dell’EuroCup. L’Aquila, ormai, è nota per essere una società ideale per la crescita dei giovani. Lo testimoniano le ottime annate del 2003 Quinn Ellis (dichiaratosi al Draft NBA e finito nel mirino di Milano) e del 2004 Saliou Niang.