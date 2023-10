Questa potrebbe essere l’ultima stagione in NBA per James Harden, secondo Paul Pierce

Il futuro di James Harden è ancora misterioso. Il giocatore dei Philadelphia 76ers ha rotto col presidente Daryl Morey e da luglio ha chiesto la cessione, che finora non è arrivata. Attualmente il Barba non è nemmeno a Philadelphia, quando mancano pochi giorni all’inizio della stagione regolare: naturalmente non è mai sceso in campo in preseason e ha partecipato ad un solo allenamento nelle ultime due settimane.

Mentre si attendono novità sulla situazione di Harden, nel podcast di Kevin Garnett “KG Certified”, Paul Pierce ha ipotizzato addirittura che questa potrebbe essere l’ultima stagione in NBA per l’ex Rockets.

“Questo potrebbe essere l’ultimo anno di James Harden in NBA. Voglio dire, pensateci: ha guadagnato tanti soldi. Quello che dico non c’entra nulla con il suo gioco, ma abbiamo visto cos’è successo con Allen Iverson e Carmelo Anthony. Anche se alla fine ‘Melo ha deciso di ridimensionare il suo ruolo ed è tornato in NBA per giocare qualche anno ancora. Ma Harden vuole avere un determinato ruolo. Ci devono essere le condizioni per cui vada in un posto dove lo accolgano a braccia aperte e dicano: ‘Questa è la tua squadra'” ha detto Pierce.

Insomma, parafrasando la leggenda dei Boston Celtics, Harden potrebbe non trovare squadre disposte a sobbarcarsi il peso di una personalità così ingombrante e pretenziosa, visti i fallimenti sia a Brooklyn che a Philadelphia.