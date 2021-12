Meo Sacchetti per il momento ha solo voglia di Italia. Non sta pensando di tornare ad allenare un club, a meno che arrivi un’offerta a medio-lungo termine:

NAZIONALE

“La mia attuale volontà è quella di concentrarmi sulla Nazionale. Dovesse arrivare una proposta indecente a lungo termine magari ci penserei, ma non sono disponibile ad interventi da pronto soccorso. Sono anche in difficoltà ad andare a vedere certe partite, perché poi la gente fa due più due”.

CAMPIONATO

“Milano e Virtus Bologna hanno un potenziale nettamente superiore alle altre, ma dietro le due big c’è un campionato molto vivo ed interessante. Treviso e Trieste sono belle sorprese, Napoli è una matricola molto interessante, Trento e Brindisi si sono confermate ad alto livello. La serie A a 16 squadre mi sembra il format più corretto. e le due retrocessioni aumentano l’interesse con una forbice molto stretta tra qualificazione playoff e salvezza”.

Probabilmente quest’anno Meo Sacchetti non allenerà in Serie A nessuna squadra e si concentrerà solo sull’Italia: infatti difficilmente potrebbe presentarsi una situazione da medio-lungo termine per lui. Milano e Virtus sono a posto, Sassari ha appena cambiato, Brindisi e Venezia non cambieranno mai a stagione in corso, idem Treviso e Cremona, mentre Pesaro, e Fortitudo hanno già dato l’addio al tecnico che ha fatto la preparazione estiva.

Fonte intervista: La Prealpina

Leggi anche: Minucci a BU: “Bianchi mi è costato 21 giorni di arresti domiciliari! Janning, allenati di più e smettila di scrivere sciocchezze…”