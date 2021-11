Meo Sacchetti su Riccardo Moraschini: “Faccio il tifo per lui”

L’Italbasket scenderà in campo oggi alle 17 contro la Russia con soli tre giocatori di quelli presenti in estate alle Olimpiadi. Tra i tanti assenti, per motivi diversi, c’è anche Riccardo Moraschini. Il giocatore dell’Olimpia Milano è stato fermato ormai oltre un mese fa dall’anti-doping. Da allora su di lui non si sa molto, Ettore Messina pochi giorni fa aveva dichiarato che Moraschini ha rifiutato di sottoporsi alle controanalisi.

Nelle scorse ore, in un’intervista al Corriere dello Sport, il CT azzurro Meo Sacchetti ha commentato il caso di Moraschini, esprimendo parole di supporto. “Mi dispiace tantissimo per ciò che sta passando. L’ho sentito e mi è sembrato molto sereno. È uno dei ragazzi che hanno conquistato le Olimpiadi, faccio il tifo per lui” ha dichiarato l’allenatore.

“Grazie mille di cuore per il pensiero Meo” ha risposto Moraschini su Twitter, apprezzando le parole del CT.

Foto: FIBA