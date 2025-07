Mercato LBA: l’aggiornamento dei roster all’11 Luglio.

Lo stato di avanzamento del mercato LBA è a buon punto. E’ stata una settimana ricca di annunci, alcune franchigie hanno terminato l’allestimento del proprio roster o studiano per il colpo finale. Intanto, diversi GM e DS sono partiti verso Las Vegas per scoutizzare in NBA Summer League, non è da escludere un intensificazione dei lavori proprio nelle settimane più calde dell’estate. L’intenzione generale è chiudere i conti prima della metà di Agosto, quando ci saranno i tornei amichevoli in vista di EuroBasket 2025.

MERCATO LBA: L’AGGIORNAMENTO ALL’ 11 LUGLIO

EA7 Milano

Le trattative per Lorenzo Brown, Devin Booker, Vladko Cancar e Leonardo Totè sono concluse, si attende solo l’annuncio. Riepiloghiamo la situazione di roster attuale considerando solo i dati ufficiali:

Roster: Ellis, Mannion, Guduric, Flaccadori, Tonut, Bolmaro, Ricci, Shields, LeDay, Nebo, Diop.

Rumors: Lorenzo Brown, Leo Totè, Vladko Cancar, Devin Booker.

Virtus Bologna

Smailagic ha firmato, Bologna versa un ricco buyout a Zalgiris. Procida è molto vicino: intesa sulla base di un triennale da 500.000 euro a stagione. Tuttavia, le VuNere hanno posto una deadline fissata a inizio settimana prossima per l’accettazione dell’offerta. Sul back-court avanza l’ipotesi Jaylen Hands

Roster: (Play): Taylor, Hackett, Pajola – (Guardia): Vildoza, Morgan (Ala piccola), Niang, (Ala grande): Derrick Alston Jr., Smailagic, Akele, – (Centro): Diouf

Rumors: Jaylen Hands, Trevion Williams, George Conditt IV, Juwan Morgan, Jordan Mathews, Procida, Motley.

Reyer Venezia

Annunciato anche Bowman, il roster è completo al 99%, mancando solo la guardia scorer del quintetto. I nomi più caldi al momento sono Denzel Valentine e Matt Thomas (quest’ultimo operazione complicata per le cifre più alte).

Roster: (Play): RJ Cole, Candi, G. De Nicolao – (Guardia): Kyle Bowman (Ala piccola), Wheatle, Nikolic (Ala grande): Wiltjer, Parks, – (Centro): Horton, Tessitori, Lever

Rumors: Valentine, Thomas, Thomasson.

Germani Brescia

Ritorna CJ Massinburg! Confermata in blocco la quasi totalità del roster. Restano: Della Valle, Cournooh, Ivanovic, Mobio, Rivers, Bilan, Ferrero. Vicinissimo alla permanenza anche Burnell, discorsi ben avviati per Ndour (entrambi hanno ancora contratto). Per completare il parco italiani l’idea potrebbe essere Visconti.

Roster: (Play): Ivanovic, Cournooh – (Guardia): Della Valle (Ala piccola), CJ Massinburg, Burnell (Ala grande): Rivers, Ferrero, Ndour – (Centro): Bilan, Mobio

Rumors: Visconti

Dolomiti Energia Trento

Il budget ridotto (6 milioni, 11esimo della LBA) obbliga Trento a scelte coraggiose. Nel parco italiani sono stati annunciati due giovanissimi: si tratta di Andrej Jakimovski e Theo Airhienbuwa. Si uniscono all’asse già formata da Forray, Bayehe, Hassan e Niang (fratello minore di Saliou). Numericamente gli italiani ci sono, ma non è esclusa un’altra operazione in entrata. Anthony Lamb opzione concreta di permanenza.

Roster: (Play): Forray – (Guardia): Devantè Jones, Hassan (Ala piccola): X (Ala grande): Jakimovski Airhienbuwa, – (Centro): Mawugbe, Bayehe.

Rumors: Cappelletti, Lamb

Trapani Shark

Annunciato il colpo Ryan Arciadiacono! Il colpo italiano annunciato da Antonini in conferenza stampa potrebbe essere stato solo un’illusione (parlava di Totè? Se si, è diretto a Milano). Caso JD Notae: nonostante il patron ha confermato la sua permanenza, l’agente del giocatore lo ha proposto a Venezia.

Roster: (Play): Jd Notae, Ryan Arcidiacono – (Guardia): Rossato, Jordan Ford (Ala piccola): Petrucelli (Ala grande): Timmy Allen, Alibegovic – (Centro): Eboua

Rumors: Cheatam.

Unahotels Reggio Emilia

Con Thomas Woldetensae si chiude il pacchetto italiani. Adesso il nodo da sciogliere sotto le plance: sfumato Caruso, vicino alla conferma Cheatam, discorso Faried ancora aperto? Si potrebbe chiudere il roster con un solo centro di ruolo e tre giocatori molto fisici nello spot di ala grande.

Roster: (Play): Caupain, Uglietti – (Guardia): Smith (Ala piccola): Woldetensae, Vitali (Ala grande): Severini, Bryson Williams – (Centro): X

Rumors: Forrester, Usher.

Bertram Tortona

Firmato il colpo Prentis Hubb, già visto poco tempo fa in LBA con Trento. Probabile permanenza di Gorham. A sorpresa Denegri ha rescisso, andrà a Rimini in A2. Biligha confermato. Si attende un ultimo colpo di mercato prima di considerare chiuso il roster.

Roster: (Play): Manjon, Pecchia – (Guardia): Hubb, Baldasso (Ala piccola): Vital, Weems (Ala grande): Strautins, Gorham (Centro): Olejniczak, Biligha

Nutribullet Treviso

Con la firma di Miaschi manca solo un ultimo tassello straniero, sarà un esterno.

Roster: (Play): Ragland, Torresani – (Guardia): Abdur Rhakman,(Ala piccola): Miaschi (Ala grande): Olisevicius, Chillo, Pinkins (Centro): Stephens, Pellegrino

Rumors: Franck Jackson, Khalil Ahmad, JayJay Chandler, E. Mitrou Long.

Dinamo Sassari

Firmato Nick McGlynn, centro proveniente dal campionato greco con ottime referenze. Preso anche il playamaker Desure Buie da Neptunas, stessa squadra di Nate Johnson: verrà ricostituito il back-court del club lituano. Gli italiani del roster saranno Mezzanotte, Vincini, Seck, Ceron, Trucchetti e Zanelli. Tra gli stranieri resta solo Rashawn Thomas. Mancano ancora due innesti.

Roster: (Play): Buie, Zanelli – (Guardia): Nate Johnson, Ceron (Ala piccola): X (Ala grande): R. Thomas, Mezzanotte (Centro): McGlynn, Vincini, Seck.

Rumors: Brae Ivey, Gabe Brown, Justin James.

Vanoli Cremona

Firmato Sasha Grant, cui si aggiungerà presto anche Davide Casarin (trattativa conclusa). Colpaccio la riconferma di Payton Willis, arriva da Girona il playmaker Durham. Mancano tre stranieri per completare il roster.

Roster: (Play): Durham, Casarin- (Guardia): Willis (Ala piccola): T. Jones, Veronesi, Grant (Ala grande): Burns, (Centro): X

Rumors: Khalil Ahmad.

Napoli Basket

Molta confusione in casa Napoli. Dopo la doccia fredda dell’uscita di Totè (clausola esercitata l’ultimo giorno utile), la pista Caruso è complicatissima (la sua agenzia vuole portarlo all’estero). Dowe un mero sondaggio, Glynn Watson JR. gioca al rilancio dopo un accordo verbale, la trattativa si può considerare saltata. Vicino Rasir Bolton, combo proveniente dalla Lega Adriatica (13.4 di media).

Roster: (Play): S. Gentile, Saccoccia – (Guardia): El Amin (Ala piccola): Faggian (Ala grande): Treier (Centro): Crosswell, Ulaneo

Rumors: Rasir Bolton, Caruso.

Openjobmetis Varese

Grande obiettivo Vernon Carey sotto le plance, ma la concorrenza è agguerrita. Elijah Mitrou Long può restare. Per il post Hands c’è il nome di Max Abmas, oltre 14 pt di media in G-LEAGUE e detentore del riconoscimento di top scorer NCAA nel suo ultimo anno universitario.

Roster: (Play): Librizzi – (Guardia): Assui (Ala piccola): Alviti (Ala grande): Nkamhoua (Centro): Ladurner

Rumors: Vernon Carey, Max Abmas, E. Mitrou Long

APU Udine

Roster completo, Udine è la franchigia che si è mossa più velocemente sul mercato.

Roster: (Play): Calzavara, Hickey – (Guardia): DJ Brewton, Hawkins(Ala piccola): Ikangi, M. Alibegovic (Ala grande): Bendzius, Da Ros, (Centro): Juiston, Spencer

Pall. Cantu’

Annunciato Ife Ajayi, protagonista con Torino in A2 (oltre 17 di media a partita). Si va verso la formula del 5+5. Arriveranno altri 4 stranieri per completare il roster.

Roster: (Play): A. De Nicolao, – (Guardia): Bortolani (Ala piccola): Moraschini (Ala grande): Ife Ajayi (Centro): Grant Basile, L. Okeke,

Rumors: Francis Blake.

Pall. Trieste

Ufficiale la firma di Davide Moretti. Ancora attesa per il nuovo coach.

Roster: (Play): Ross, Ruzzier – (Guardia): Moretti (Ala piccola): M. Brown, Deangeli (Ala grande): Uthoff, Jeff Brooks (Centro): Candussi

Il mercato LBA prosegue a ritmi spediti. Prossimo aggiornamento fissato al 18 Luglio.