NBA – La telefonata che potrebbe cambiare le sorti dei Los Angeles Lakers

In casa Los Angeles Lakers sembra regnare l’incertezza. La dirigenza gialloviola, dopo la deludente stagione scorsa, ha provato a porre dei rimedi sul mercato. I californiani hanno cambiato qualcosa ma non danno l’impressione di aver invertito il trend.

Lo scorso anno gli infortuni di Anthony Davis hanno influito molto ma a livello tecnico il feeling fra LeBron James e Russell Westbrook non è mai sbocciato. Tanto che l’ex OKC ha disputato una stagione pessima in quanto a produzione offensiva e percentuali al tiro. Da qui una serie di voci di trade che vorrebbero Westbrook lontano da Los Angeles ma con molte difficoltà nel piazzarlo in uno scambio, visto il contratto pesantissimo.

La partenza di Westbrook perciò non è così scontata nonostante il recente cambio di agente faccia propendere per un movimento. Nei giorni scorsi comunque il giocatore si è confrontato telefonicamente con James e Davis: ne è venuta fuori la volontà comune di riprovare insieme a migliorare i risultati dell’ultima stagione, come riportato da Chris Haynes di Yahoo! Sports.

All’interno dei Lakers ci sono tanti punti di domanda ma il terzetto si è recentemente parlato al telefono. James, Westbrook e Davis hanno confermato gli obiettivi comuni e la voglia di provare ancora a far funzionare la loro intesa. Il futuro di Westbrook è ancora incerto ma la telefonata ha chiarito che i tre sono ancora sulla stessa lunghezza d’onda.

Los Angeles Lakers’ Big 3 of LeBron James, Anthony Davis and Russell Westbrook huddled for a phone conversation to confirm their commitment to each other through the uncertainty, league sources told @YahooSports: https://t.co/7a4Ykdgo6V — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 18, 2022

Basterà questa conversazione ad avviare il riscatto dei Lakers? Intanto si è avuta la dimostrazione che Westbrook non è un elemento sgradito agli altri due compagni e che sia James sia Davis puntano ancora su di lui. Il che, considerate le voci delle ultime settimane, era tutt’altro che scontato.