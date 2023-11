Messina torna a parlare del “caos Napier” incolpando il giornalista

I commenti di Ettore Messina, pubblicati da alcuni nostri quotidiani, su Shabazz Napier, hanno creato polemiche e anche la point guard della Stella Rossa Belgrado non li aveva presi benissimo.

Lo stesso Ettore Messina ha chiarito subito la situazione, ma parlando al sito serbo Meridian Sport ha fornito ancora più dettagli sull’accaduto.

“Ho detto scherzando ‘Probabilmente ora (Shabazz) vorrebbe stare con noi’. Il giornalista l’ha scritta come se fosse una dichiarazione e non una battuta. Se ci fate caso, non c’è stata alcuna reazione da parte del giornalista. Questo la dice lunga. Anzi, questo dice tutto”.

Messina ha ammesso che tutta questa situazione lo ha infastidito e ha espresso il suo rispetto per Napier, oggi alla Stella Rossa Belgrado:

“Ho il massimo rispetto per Shabazz. È venuto a Milano, ha giocato molto bene, abbiamo vinto lo Scudetto insieme contro una grande squadra come la Virtus. E naturalmente volevamo che rimanesse al club, ci è dispiaciuto non poterlo tenere. Ma questa è la vita. Voleva venire alla Stella Rossa e gli auguriamo il meglio. Mi è dispiaciuto molto per quello che è successo. E, ripeto, è molto interessante che non ci sia stata alcuna risposta da parte dei giornalisti. Di solito siete voi ad avere l’ultima parola…”.