Carlos Delfino di nuovo verso il ritorno in Italia? Si fa avanti un’altra squadra

A ottobre, si era parlato di un ritorno in Italia per il free agent Carlos Delfino, in particolare per la Pallacanestro Cantù. L’argentino, 41 anni, si sta attualmente allenando in patria e proprio settimana scorsa aveva dichiarato che “non annuncerà mai il ritiro”, ma valuterà sempre l’opportunità e il suo stato fisico. Un’altra pretendente sarebbe arrivata proprio in questi giorni: secondo La Prealpina, Delfino starebbe infatti trattando con la Scaligera Verona.

Retrocessa in Serie A2 nella scorsa stagione, Verona attualmente è sesta in classifica nel suo girone con 6 vittorie in 10 partite. Carlos Delfino in Italia ha giocato con Reggio Calabria, Fortitudo Bologna, Torino e Pesaro: con la VL nella scorsa stagione ha mantenuto 6.1 punti di media conquistando l’ennesima salvezza.