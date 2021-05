Miami Heat, coach Spoelstra apprezza Udonis Haslem nonostante l’espulsione lampo

Nella notte Udonis Haslem ha fatto il suo esordio stagionale con la maglia dei Miami Heat.

La partita del veterano contro i Philadelphia 76ers, però, è durata circa 3 minuti. Tanto è servito ad Haslem per discutere animatamente con Dwight Howard e rifilargli una manata in faccia.

UD got ejected after getting into it with Dwight 👀 pic.twitter.com/DwLaSi1Dk6

