Michael Jordan-Charles Barkley: la loro amicizia spezzata dalla permalosità di MJ?

Il Dream Team del 1992 era ricco di stelle, con nomi che oggi sono diventati leggende a tutti gli effetti. Risultati enormi significano anche ego enormi che devono essere gestiti. Sebbene la squadra abbia vinto le Olimpiadi, la sua chimica ha sofferto con l’insorgere di litigi da tutte le parti. Isiah Thomas fu una delle stelle che furono escluse dalla squadra, nonostante Christian Laettner ne facesse parte. Tutto questo a causa della leggenda dei Chicago Bulls, Michael Jordan. Questo rapporto non è ancora stato ricucito. Charles Barkley potrebbe aver offeso Michael Jordan in quanto ex proprietario degli Charlotte Hornets.

Michael Jordan è noto per aver dimostrato che le persone si sbagliano. Il suo modo di affrontare le critiche consiste nel trovare un modo per migliorare la situazione. Questo è stato il metodo che ha utilizzato per superare i Detroit Pistons di Isiah Thomas. Tuttavia, non ha dimostrato di poter fare lo stesso come proprietario degli Hornets. Charles Barkley ha mandato un messaggio a Michael Jordan e non è stato preso bene, secondo Jon Wertheim della CBS Sports.

“Michael non era d’accordo con qualcosa che avevo detto e ha rotto l’amicizia. E quello che ho detto è stato che pensavo non avesse avuto abbastanza persone intorno a lui che gli dicessero di ‘No’. Si è offeso molto e non ci siamo più parlati. Ma, Jon, devo fare il mio lavoro. Perché non ho alcuna credibilità se critico altre persone nella stessa barca e non critico il mio migliore amico”.