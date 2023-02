Michael Jordan compie 60 anni… Ma il regalo lo fa lui

Michael Jordan compie 60 anni. Una data importante per His Airness che ha deciso di festeggiare in modo particolare.

MJ, infatti, ha deciso di fare lui un grande regalo, invece di riceverlo. Ha donato la cifra record di 10 milioni di dollari a Make-a-Wish, associazione che contribuisce a realizzare i sogni di bambini affetti da gravi patologie.

Jordan collabora con la onlus da tanti anni e ne è uno dei testimonial più importanti. Ha commentato la donazione attraverso una nota stampa.

Per me in questi anni è stato un onore aiutare tanti bambini a sorridere, la forza e la resilienza che hanno in momenti così difficili sono fonti d’ispirazione per me. Il più bel regalo che vorrei ricevere per il mio compleanno è vedere altre persone unirsi a Make-a-Wish.

Ancora oggi l’incontro con MJ è uno dei sogni più gettonati per i bambini che si rivolgono all’associazione. Il contributo di 10 milioni è il più generoso mai ricevuto da Make-a-Wish da una singola persona. Durante la sua carriera da giocatore Jordan ha ricevuto spesso critiche per la poca attenzione ai temi sociali ma dopo il ritiro ha scacciato via queste accuse rispondendo con i fatti. Basti pensare che qualche anno fa, tramite il suo brand, donò ben 100 milioni di dollari. Adesso un altro splendido gesti di beneficenza che gli fa decisamente onore.