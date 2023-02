Italbasket, i 16 convocati di Pozzecco per le partite contro Ucraina e Spagna

Con la qualificazione al Mondiale già in tasca, l’Italbasket settimana prossima affronterà gli ultimi due impegni che precedono il torneo della prossima estate. Il 23 febbraio gli Azzurri affronteranno a Livorno l’Ucraina, tre giorni dopo faranno visita alla Spagna, il 26.

Gianmarco Pozzecco, diventato ieri papà, ha annunciato i 16 giocatori convocati per i due impegni, di questi saranno poi 12 quelli a disposizione per ciascuna partita. Come sempre nelle finestre di qualificazioni FIBA, non ci saranno né gli NBA né i migliori giocatori di EuroLega. Presenti anche due giovanissimi: Davide Casarin (classe 2003) e Mouhamet Diouf (classe 2001). Assente Matteo Spagnolo, infortunatosi ieri in Coppa Italia contro Venezia.

Questa la lista dei convocati del CT:

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Tezenis Verona)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#28 Davide Casarin (2003, 196, P/G, Tezenis Verona)

#29 Andrea Mezzanotte (1998, 207, A/C, Happy Casa Brindisi)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#36 Riccardo Visconti (1998, 198, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#37 Alessandro Cappelletti (1995, 186, P, Tezenis Verona)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

Fonte: FIP