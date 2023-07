Giordano Bortolani farà parte dell’Olimpia Milano 2023-24

L’Olimpia Milano, digerito il ritiro di Luigi Datome e in attesa di annunciare l’ingaggio di Diego Flaccadori, ha deciso di riportare alla base Giordano Bortolani per la prossima stagione. Il giocatore è sempre stato di proprietà dei biancorossi, ma da quando era diventato professionista non aveva mai fatto parte del roster meneghino. L’Olimpia lo aveva dato in prestito prima in B e A2 tra Bernareggio, Legnano e Biello, successivamente nella massima serie con Brescia, Treviso e Verona, più una piccola parentesi in Spagna a Manresa.

Brotolani farà però parte della squadra nella prossima stagione, per rinforzare un parco italiani orfano di Datome, Davide Alviti e Tommaso Baldasso. Nella scorsa stagione a Verona, alla fine retrocessa, il classe 2000 aveva segnato 9.9 punti di media. L’anno prima, con Treviso, era invece stato tra i migliori giocatori della stagione del club veneto con 11.8 punti a partita.

“Per me, che sono cresciuto qui, in questo club, è un qualcosa di unico poter far parte della prima squadra dell’Olimpia. È un sogno che si avvera. Adesso farò di tutto per sfruttare al massimo questa esperienza che mi accingo a vivere con grande emozione e determinazione” ha detto Giordano Bortolani, come riportato nel comunicato ufficiale.