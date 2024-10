Michael Jordan si regala un’auto UNICA al mondo per la sua collezione

Michael Jordan, oltre ad essere una leggenda del basket, è anche noto per la sua grande passione per le auto di lusso e da collezione. Nel corso degli anni, ha accumulato una serie di veicoli esclusivi, tra cui alcune delle Ferrari più rare e desiderate al mondo. La sua collezione vanta modelli come la Ferrari Daytona SP3, la 812 Competizione e la J50, solo per citarne alcune.

Recentemente, Jordan ha ampliato il suo parco auto con un’aggiunta straordinaria: una Pininfarina Battista, un’hypercar elettrica da 1.903 cavalli. Ma, come ci si può aspettare da una personalità così iconica, MJ non si è limitato ad acquistare un modello di serie. Ha infatti commissionato una versione unica, una one-off chiamata “Targamerica”, svelata per la prima volta alla Monterey Car Week lo scorso agosto. Questo modello personalizzato rende omaggio alla Ferrari Testarossa Spider, l’auto creata su misura per Gianni Agnelli, e si distingue per il suo design esclusivo, con un look raffinato e l’assenza del tetto. Il costo? 2.2 milioni di dollari.

Pininfarina ha annunciato la consegna dell’auto direttamente sui suoi canali social, condividendo il momento in cui Michael Jordan ha ricevuto le chiavi del suo nuovo gioiello. La “Targamerica” presenta dettagli unici sia nello stile che nelle finiture, ispirandosi alla celebre Testarossa Spider. La carrozzeria è rifinita in un elegante Argento Liquido, arricchito da dettagli in Iconica Blu, e mantiene le linee originali della Battista, seppur con modifiche strutturali significative per preservarne le alte prestazioni.

Today, we celebrate a truly special moment—the delivery of a bespoke, coach-built Battista, crafted in Italy with passion for a dear friend.

This one-off masterpiece embodies the pinnacle of design and engineering excellence. We are grateful to have brought this vision to life. pic.twitter.com/WRi4lwybYp — Automobili Pininfarina (@AutomobiliPinin) October 1, 2024

Jordan ha lavorato a stretto contatto con Pininfarina per definire ogni dettaglio della personalizzazione, dimostrando ancora una volta il suo desiderio di possedere qualcosa di assolutamente unico. Tra le particolarità spiccano i cerchi in lega ispirati alla Testarossa di Agnelli, oltre a un vano portasigari integrato nell’auto, un tocco di classe che riflette un’altra delle grandi passioni di Michael Jordan.

Leggi anche: Shams Charania è l’erede di Woj: ufficiale il suo passaggio a ESPN