Shams Charania è l’erede di Woj: ufficiale il suo passaggio a ESPN

È Shams Charania l’erede del “re” Adrian Wojnarowski: dopo essere stato il suo protetto ai tempi di Yahoo!Sports, ora il giovane giornalista ha ufficializzato la sua firma con ESPN dopo l’addio del proprio mentore. I due negli anni sono diventati rivali, con Woj che era passato a ESPN e Charania a The Athletic. Ora quest’ultimo si era ritrovato “free agent” ed era per ovvi motivi il più corteggiato dalla celebre emittente americana.

Ancora giovanissimo, ha infatti solo 30 anni, Charania è ora il principale insider del mondo NBA dopo il ritiro di Wojnarowski. “Sono onorato di unirmi a ESPN come Senior NBA Insider. Non vedo l’ora di entrare a far parte di un incredibile gruppo di colleghi a ESPN e servire il pubblico sportivo di tutto il mondo” ha scritto il giornalista.

I am honored to join ESPN as the company’s Senior NBA Insider. I can’t wait to be part of an incredible group of colleagues at ESPN and serve the sports audience worldwide. pic.twitter.com/sBDFGIpkb6

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2024