Michael Roll trova una nuova squadra in Turchia

Dopo l’addio a Milano in estate, Michael Roll era rimasto free agent. Nel frattempo aveva vinto AfroBasket con la sua Tunisia, Nazionale nella quale milita come naturalizzato. Ora Roll ha finalmente trovato una nuova squadra: il Pinar Karsiyaka, che ne ha annunciato l’ingaggio poco fa.

Roll giocherà quindi in Turchia e in Basketball Champions League la prossima stagione, al fianco di altre due conoscenze del basket italiano come Amath M’Baye e James Blackmon. L’anno scorso il Pinar era arrivato in finale della BCL, perdendo contro Burgos.

Michael Roll Pınar Karşıyaka’mızda!!! 💪💚❤️ pic.twitter.com/hQqZ1QXoIP — Pınar Karşıyaka (@KSKBasket) October 1, 2021