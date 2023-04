Mickael Gelabale ha avuto un ictus, ma ora per fortuna sta bene

Mickael Gelabale è stato per anni un elemento di spicco della Francia, vincitore di EuroBasket 2013 e dell’argento al Mondiale del 2014. Oggi ha 39 anni, il mese prossimo saranno 40, e gioca ancora: all’Élan Chalon, in Pro B, la nostra Serie A2. Lunedì scorso durante un allenamento però Gelabale ha avuto un malore ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Gli esami effettuati hanno evidenziato un ictus, che per fortuna secondo quanto dichiarato dal giocatore è stato scoperto in tempo.

Effettuati tutti i controlli e gli esami questa settimana, Gelabale è potuto tornare a casa e ora sta bene, anche se la sua stagione è da considerarsi conclusa in anticipo. Chissà se, vista l’età e questo malore, il veterano non decida di appendere le scarpe al chiodo al termine della stagione. Nella sua carriera Gelabale ha anche disputato 3 stagioni in NBA, tra Seattle e Minnesota, con 4.6 punti di media. In Europa il francese ha invece giocato con Real Madrid, ASVEL, Khimki e Valencia, tra le altre, vincendo l’EuroCup con gli spagnoli nel 2012 e l’MVP delle finali del campionato con il club transalpino.