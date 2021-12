Shane Larkin, fenomeno dell’Anadolu Efes Istanbul, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lunghissimo messaggio contro gli arbitri del match tra i turchi e il Barcelona, deciso a suo modo di vedere da questo fischio dell’italianissimo Luigi Lamonica, da molti considerato il miglior arbitro della storia del basket europeo e questa chiamata su Larkin non è passata inosservata agli occhi di Mike Hall:

Mike Hall ha subito preso Twitter per commentare la situazione Larkin, repostando il video di Eurohoops e aggiungendo questa descrizione nel tweet:

It took me 1.5 seconds to know who the ref was. Lamonica, like Facchini before him, have a “gift” for making themselves a part of big moments and ruining classic games https://t.co/CnZKsKPenn

— Mike Hall (@_Michaelinho) December 4, 2021