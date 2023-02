Team LeBron non è più imbattuto: vince Team Giannis col record di Tatum

Prima di questa notte, LeBron James era 5-0 come capitano all’All Star Game. Finalmente, al sesto tentativo, qualcuno è riuscito a batterlo: il Team Giannis si è imposto col punteggio di 184-175. Jayson Tatum è stato premiato come MVP per la prima volta in carriera, dopo aver stabilito il nuovo record di punti dell’All Star Game: 55, con anche 10 rimbalzi e 6 assist.

55 PTS (NBA All-Star Game Record)

10 REB

6 AST

10 3PM Jayson Tatum balled out to lead #TeamGiannis to the win and claim 2023 #KiaAllStarMVP!#NBAAllStar | @Kia

pic.twitter.com/Uf3YBPJqEK — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 20, 2023

Il capitano Giannis Antetokounmpo, infortunatosi al polso nell’ultima gara di RS prima di questo weekend, ha giocato solo 20” ma ha comunque voluto essere presente: ha segnato i primi punti della partita ed è uscito.

Donovan Mitchell, per il Team Giannis, ha aggiunto 40 punti e 10 assist, mentre Damian Lillard ne ha segnati 26 dalla panchina, compresa la tripla che ha messo fine all’incontro.

Tra gli sconfitti, team-high di Jaylen Brown con 35 punti e 14 rimbalzi, seguito dai 32 punti e 15 assist di Kyrie Irving. Per LeBron solo 14′ sul parquet con 13 punti.