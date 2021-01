Zion Williamson vince una causa da 100 milioni di dollari

Importantissimo successo fuori dal campo per Zion Williamson che “guadagna” ben 100 milioni di dollari. A tanto ammontava il risarcimento chiesto dall’ex agente Gina Ford dopo essere stata scaricata dal giocatore dei Pelicans quando era appena entrato nella NBA.





Nel 2019, infatti, qualche giorno dopo essere stato scelto con la #1 da New Orleans, Williamson ha deciso di liquidare la Prime Sports e scegliere un nuovo procuratore. La sua ex agenzia, però, si è appellata alla durata quinquennale del contratto e ha trascinato il giocatore in tribunale, chiedendogli un risarcimento esorbitante, calcolato sulla base dei mancati introiti.





I giudici, però, qualche ora fa hanno rigettato la richiesta poiché all’epoca della firma Zion non era un professionista, inoltre l’accordo non rispettava tutte le prescrizioni della legge del North Carolina, senza contare la mancata iscrizione della Ford all’albo dei procuratori dello stato. Williamson si è detto sollevato dal finale di questa storia, sottolineando che “contano i fatti, anche di fronte ad agenti senza scrupoli che provano a raggirare degli studenti con il sogno di diventare pro”.

