L’EuroLega sposta Milano-Virtus, risolto il problema di calendario

Alla fine è arrivata l’ufficialità della decisione di spostare la partita tra Milano e Virtus Bologna in EuroLega, prevista inizialmente per l’11 novembre. Il problema era che la gara sarebbe stata in contemporanea di Italia-Spagna, valevole per le qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 e in programma a Pesaro. Sergio Scariolo, coach della Virtus e CT della Spagna, le avrebbe dovute allenare entrambe, oltre ovviamente all’attenzione mediatica che si sarebbe dovuta spaccare in due.

L’EuroLega ha quindi accettato di anticipare Milano-Virtus al 9 novembre, due giorni prima. In questo modo entrambe le squadre potranno scendere in campo al completo, per poi “prestare” alcuni giocatori alle rispettive Nazionali, compreso coach Sergio Scariolo.

Italia-Spagna sarà inoltre visibile in chiaro su Rai 2, come trapelato ieri: si attende sono l’annuncio anche su questo.