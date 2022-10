Milano-Brescia, le pagelle: Melli il solito professore, Petrucelli fa sognare la Germani

Vittoria al cardiopalma per l’Olimpia Milano al Mediolanum Forum di Assago contro una Germani Brescia che ha venduto carissima la palle e che avrebbe potuto tranquillamente tornare a casa con i 2 punti in saccoccia se solo qualche dettaglio fosse andato nella giusta direzione.

Olimpia Milano

Stefano Tonut: 6,5. Tanta difesa, un po’ come all’Europeo. Stefano è un ragazzo che sa fare canestro, d’altronde è stato MVP nel 2021, ma è anche un grande difensore. Qualità non da poco nelle giornate in cui non riesce a trovare con facilità la retina.

Billy Baron: 6,5. In attacco fa poco più della sufficienza, in difesa fatica a contenere le folate di Petrucelli e Della Valle.

Paul Stephan Biligha: 6,5. 9 punti in 10 minuti. Trasforma tutto quello che gli passa tra le mani in oro.

Devon Hall: 7. Dopo una grande stagione da outsider, quest’anno deve confermare le ottime impressioni. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Johannes Voigtmann: 5. In ritardo di condizione post fatiche di EuroBasket. Il peggiore questa sera al Forum.

Brandon Davies: 6. Alterna sprazzi di grande classe a qualche dormita difensiva e offensiva.

DeShaun Thomas: 6. Senza infamia e senza lode, fa giocate da cestista esperto.

Kevin Pangos: 6. Non forza più di tanto, si vede che non è neanche lontanamente vicino al top della forma, però comunque dà il suo contributo al successo biancorosso.

Nicolò Melli: 7,5. Indubbiamente l’MVP della gara. A differenza del compagno di reparto tedesco, sembra non abbia mai smesso di giocare l’Europeo. Decisivo in attacco con la prima tripla dell’Olimpia del match e in difesa con quella stoppata su Gabriel.

Giampaolo Ricci: S.V.

Tommaso Baldasso: S.V.

Davide Alviti: S.V.

All. Ettore Messina: 6,5. Non è facile allenare una squadra che per metà era a EuroBasket fino a un paio di settimane fa. Ha bisogno di qualche settimana, se non mese, per mettere davvero la sua mano su questa Olimpia ’22-’23.

Germani Brescia

C.J. Massinburg: 5,5. Non una partita da ricordare per l’ex Limoges.

Troy Caupain: 7,5. Nel terzo periodo è lui a prendersi sulle spalle la squadra e dà l’illusione della vittoria ai tanti tifosi arrivati da Brescia.

John Petrucelli: 7,5. Il migliore in campo dei bresciani e avrebbe voluto mettere la ciliegina sulla torta della sua prestazione con la tripla della vittoria, che però si è spenta sul ferro.

Nicola Akele: 6,5. Non una delle principali bocche da fuoco della Germani però sempre presente quando chiamato in causa da Alessandro Magro.

Kenny Gabriel: 6,5. Qualche imprecisione di troppo ma quella tripla del -1 gli vale almeno mezzo voto in più in pagella.

Amedeo Della Valle: 7. Dopo un’estate travagliata, l’attuale MVP in carica della Serie A inizia l’anno con una buona prestazione, anche se ci ha abituato a serate davvero magiche e quindi ci aspettiamo sempre la perfezione da lui.

Michael Cobbins: 5. Senza dubbio il peggiore dei suoi questa sera. Avrà tempo e modo per farsi perdonare.

David Reginald Cournooh: S.V. 9 minuti in campo ma nulla di trascendentale.

Tai Odiase: 5,5. Poco utilizzato da Magro ma nemmeno lui riesce a mettersi in mostra.

Christian Burns: S.V.

Tommaso Laquintana: S.V.

David Moss: 6. Buon primo tempo per uno degli ex della gara poi però poco impiego nella ripresa.

All. Alessandro Magro: 7. Decide di coinvolgere praticamente tutti, dando almeno 9 minuti a 10 giocatori su 12 e alla fine la sua scelta paga perché Brescia arriva in fondo più carica dell’Olimpia. Solo un dettaglio non ha permesso alla sua squadra di vincere la prima gara dell’anno.