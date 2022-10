“Milano è stata pigra?”, la riposta piccata di Ettore Messina dopo la sconfitta con Venezia

L‘Olimpia Milano è uscita sconfitta dal Taliercio di Mestre, arrendendosi alla Reyer Venezia sul punteggio di 77-69.

Sconfitta che può starci per i biancorossi, alla quarta partita in otto giorni contro un’altra delle big del campionato. Analisi condivisa dal coach Ettore Messina che in sala stampa ha risposto piccato a un giornalista che alludeva a una certa “pigrizia” della sua squadra.

Il cronista si riferiva in particolare alle triple dal palleggio di Marco Spissu e a quelle dal pick & pop di Jeff Brooks, specialmente nella terza frazione. Nessuna pigrizia, ha risposto Messina, ma semplicemente mancanza di energie dopo il tour de force di questa settimana.

Di seguito le dichiarazioni di Messina, estrapolate in anteprima da Sportando.

Mi hai sentito? Ho parlato per dieci minuti e pensi che io adesso possa dire che i miei giocatori sono stati pigri? Ma come ti viene in mente di fare una domanda del genere? Stai mettendo insieme concetti differenti: un conto è la pigrizia, un conto è la disattenzione, un’altra cosa ancora sono gli errori. Magari se prima di fare una domanda te la prepari pensandoci un pochino… Sulla pigrizia dico: non sai di cosa stai parlando, nella mia squadra non esiste. Ti garantisco che tutti i miei ragazzi ci tengono molto. Poi si possono fare degli errori perché si arriva con un secondo di ritardo, è la nostra quarta partita in otto giorni rimbalzando per tutta Europa. Mi hai fatto girare le “balle” parlando di pigrizia, lo prendo come una mancanza di rispetto nei confronti dei miei giocatori, lo dico in assoluta sincerità.