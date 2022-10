Milano e le opzioni per il sostituto di Shields: subito 3 big

Come anticipato da Ettore Messina ieri, l’Olimpia Milano tornerà sul mercato per sostituire l’infortunato Shavon Shields se troverà il profilo giusto. I biancorossi hanno perso la propria stella per circa 2 mesi e devono sopperire alla sua mancanza con un giocatore almeno vagamente di quel livello. Non sorprende quindi che i nomi fatti oggi da La Prealpina siano di atleti NBA che in passato sono stati spesso protagonisti in Europa.

Secondo quanto scritto sul quotidiano lombardo, i primi 3 nomi vagliati da Milano per sostituire Shields sarebbero quelli di Matt Thomas, Timothé Luwawu-Cabarrot e Tyler Dorsey.

Il primo è appena stato tagliato dai Chicago Bulls, dopo i 4.0 punti di media segnati lo scorso anno. In passato Thomas aveva segnato anche 12.7 punti di media in EuroCup con Valencia. Luwawu-Cabarrot è un nazionale francese che ha giocato diversi anni in NBA ed ora è free agent: tra Philadelphia, Oklahoma City, Chicago, Brooklyn e Atlanta ha segnato 5.9 punti a partita in 328 gare. Infine Tyler Dorsey è probabilmente il migliore di questo terzetto: appena approdato in NBA con un two-way contract a Dallas, la sua avventura negli States sembra già terminata. Dopo stagioni da protagonista tra Maccabi Tel-Aviv e Olympiacos, ora potrebbe tornare subito in EuroLega. Lo scorso anno al Pireo ha segnato 11.4 punti di media in coppa.