La NBA ha un problema con le SCOMMESSE, lo dicono giocatori e allenatori

Il fenomeno delle scommesse sportive, specialmente online, è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, soprattutto dopo il lockdown.

Per il mondo dello sport le entrate che arrivano dai bookmakers rappresentano un introito importante. Ma i protagonisti, allenatori e giocatori, vengono messi eccessivamente sotto pressione da atteggiamenti sopra le righe degli scommettitori. Lo hanno denunciato ultimamente alcuni allenatori e giocatori della NBA.

L’allenatore dei Cleveland Cavaliers, JB Bickerstaff, ha dichiarato di aver ricevuto minacce per sé e per i suoi familiari da persone che avevano perso scommesse a causa della sua squadra.

Negli ultimi due anni mi è capitato di ricevere minacce per telefono da persone che avevano perso delle scommesse per colpa nostra. Mi hanno detto cose assurde, addirittura di sapere dove vivevo e chi erano i miei figli. Questo gioco sta diventando pericoloso, abbiamo oltrepassato il limite.

Stesso tono nelle parole di Tyrese Haliburton, stella degli Indiana Pacers, che lamenta la mancanza di empatia da parte dei fan.

Alla gente non interessa nulla di noi giocatori, di come possiamo sentirci prima o dopo una partita. Ormai tutti pensano solo alle scommesse. Per metà delle persone che mi seguono sono solamente un mezzo per fare soldi tramite le varie agenzie di scommesse. Per loro sono solamente un oggetto, sui social ricevo soltanto messaggi di questo tipo.

La componente economica delle scommesse, insomma, rischia di prevalere sul tifo per un giocatore o una squadra. L’idolo non è più il giocatore che ammiro ma colui che mi fa vincere soldi. Una deriva pericolosa, che rischia di togliere la (già poca) “poesia” rimasta nel mondo dello sport professionistico. Oltre ai noti problemi legati all’abuso di gioco d’azzardo di cui si è parlato molto negli ultimi mesi anche in Italia.