Milano parte malissimo, poi si rimette in carreggiata con Pangos, Tonut e Poythress: Reggio Emilia KO

Olimpia EA7 Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia 79-68

(9-18; 25-9; 26-18; 19-23)

L’Olimpia EA7 Milano ha cominciato molto male contro l’UNAHOTELS Reggio Emilia con un primo periodo da 9 punti e 10 palle perse ma poi è riuscita a riemettersi in piedi grazie a Kevin Pangos e Stefano Tonut. A fine partita rimane un po’ di amaro in bocca agli emiliani perché avrebbero potuto contenere maggiormente il ritorno dei padroni di casa e invece si sono sciolti come neve al sole nel corso del secondo quarto, chiuso con un parziale di 25 a 9 per i ragazzi allenati da Ettore Messina.

I meneghini non possono dire di essere usciti dal tunnel con questa vittoria ma, per come si erano messi i primi 10 minuti, è comunque una nota estremamente positiva aver portato a casa il successo, soprattutto perché Kevin Pangos è stato tra i protagonisti della vittoria, lui che è stato indubbiamente il giocatore più criticato in queste ultime settimane. Alla fine Milano ha portato a casa questo successo contro Reggio Emilia con il risultato finale di 79 a 68.

Milano: Bortolani NE, Pangos 12, Tonut 12, Caruso 0, Voigtmann 2, Poythress 14, Melli 2, Kamagate 7, Ricci 0, Flaccadori 5, Shields 8, Mirotic 12. All. Ettore Messina.

Reggio Emilia: Weber 16, Galloway 11, Faye 7, Smith 6, Grant 2, Camara NE, Cipolla NE, Hervey 10, Uglietti 3, Atkins 8, Vitali 3, Chillo 2. All. Dimitris Priftis.

QUI trovate le statistiche complete della gara.

