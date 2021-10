Milano scappa nel primo tempo, Trento sconfitta al Forum

Olimpia Milano 93-72 Aquila Basket Trento

(28-21; 19-11; 19-19; 27-21)

Basta un tempo all’Olimpia Milano per avere la meglio sulla Dolomiti Energia Trento. La squadra di coach Messina controlla tutta la gara, avendo la meglio anche sulle ottime percentuali degli ospiti.

Le squadre entrano in campo cariche: pronti-via e ci si ritrova subito sul 10-6 per Milano. Trento comincia a tirare (e a segnare) da oltre l’arco, impedendo agli avversari di scappare: l’Olimpia cerca di allungare sul +9 (21-12), Trento la riprende con una tripla di Forray (21-17). Il finale di quarto sorride comunque all’Olimpia, che chiude avanti 28-21.

Il secondo quintetto milanese sempre fare più fatica, ma il rientro in campo dei titolari permette all’Olimpia di controllare. Trento si riavvicina a -5 (31-26) con una tripla di Mezzanotte, ma da quel momento viene sopraffatta dai colpi di Shields e dalla fisicità di Melli. Buona la prova di Moraschini, che contribuisce da dietro le quinte al parziale con cui l’Olimpia tocca il +15 (43-28), sancito da un libero di Delaney. Il primo tempo termina così 47-32.

Trento rientra in campo più convinta dell’Olimpia, provando sin dai primi minuti a riaprire la gara: Williams e Reynolds guidano il parziale di 10-2 con cui l’Aquila Basket si ritrova a -7 (49-42). Milano torna quindi a ingranare, e guidata dal solito Shields rimette un margine di sicurezza tra sé e gli avversari. Trento cerca di resistere, ma alla fine è inutile: un libero di Grant permette ai padroni di casa di chiudere il terzo quarto sempre a +15, sul 66-51.

L’ultimo quarto è pura formalità, e permette a un buon Moraschini e ad un Mitoglou in difficoltà nel resto della gara di mettersi in mostra: termina 93-72.

Olimpia Milano: Melli 3, Grant 9, Tarczewski 8, Ricci 8, Biligha 4, Moraschini 13, Hall 5, Delaney 12, Mitoglou 10, Shields 19, Alviti 5, Datome 5.

Aquila Basket Trento: Bradford 13, Williams 10, Reynolds 15, Conti 0, Forray 10, Flaccadori 12, Saunders 4, Mezzanotte 8, Ladurner 0.