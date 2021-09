Milano supera la coraggiosa giovane Treviso e vola in semifinale

Olimpia Milano 108-60 Universo Treviso Basket

(36-20; 33-14; 17-13; 22-13)

Treviso comincia motivata, segnando cinque triple nei primi cinque minuti di gara. Milano quindi ingrana, trovando la doppia cifra di vantaggio con Rodriguez dall’angolo (30-20). Ricci e Mitoglu permettono all’Olimpia di allungare, chiudendo il primo quarto sul 36-20.

Mitoglu sigla il +20 con una schiacciata da highlights. Treviso non riesce a ritrovare la continuit√† da oltre l’arco, e in difesa non riesce ad arginare l’eccessiva differenza di fisicit√† ed esperienza: l’Olimpia dilaga con l’asse Hines-Melli, e si ritrova sul 49-25. Diversi giocatori di Treviso siglano il primo canestro della loro carriera tra i professionisti strappando rimbalzi in mezzo ai biancorossi, ma per il resto la gara non ha davvero alcun tipo di senso: il primo tempo termina 69-34.

Bortolani continua a disputare una grande prova contro la squadra con cui ha firmato, lo scorso anno, un contratto quinquennale: il prodotto del vivaio Olimpia sigla la quarta tripla su quattro tentativi per il -35 (78-43). Milano abbassa quindi il ritmo sul finire del terzo quarto, che si conclude 86-47.

Degni di nota nell’ultimo quarto i canestri di Pellizzari, classe 2005, il cui primo realizzato infilando un pallone alzato da Vettori. Non una gara semplice per i ragazzi del vivaio di Treviso, che faranno certamente tesoro dell’esperienza e dell’occasione per riuscire a tornare a questi livelli in circostanze migliori. La gara termina 108-60: MVP della partita Davide Alviti.

OLIMPIA MILANO: Biligha 5, Delaney 7, Melli 10, Mitoglu 15, Ricci 5, Hall 9, Shields 14, Rodriguez 5, Alviti 18, Datome 11, Hines 9.

UNIVERSO TREVISO BASKET: Pellizzari 4, Buzzavo 0, Ronca 2, Poser 5, Chillo 8, Jones 3, Bortolani 16, Casarin 15, Faggian 4, Vettori 4.