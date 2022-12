Milano vicina al colpo da 90: Facundo Campazzo ad un passo

Il sogno sta per diventare realtà. Secondo BasketNews, Facundo Campazzo sarebbe molto vicino a firmare un triennale con l’Olimpia Milano. Un autentico colpaccio per il club biancorosso, in cerca di forze fresche dopo 7 KO di fila in EuroLega.

Campazzo è reduce da due stagioni (solo 8 partite in questa che sarebbe la terza) in NBA, tra Denver e Dallas, senza troppa fortuna. Arrivato come stella del basket europeo, l’argentino è sì diventato un idolo dei tifosi Nuggets ma trovando poco spazio in campo. In questi due anni e mezzo, per Campazzo ci sono state 138 partite disputate con 5.3 punti e 3.3 assist di media.

Milano, se l’affare dovesse davvero andare in porto, aggiungerebbe una superstar a livello europeo, che andrebbe anche a sostituire l’infortunato Kevin Pangos. Il canadese ne avrà almeno fino a gennaio e Milano, in piena crisi, non può permettersi di perdere ulteriore terreno per i Playoff di EuroLega.