Victor Wembanyama continua a dominare e far vedere cose irreali

È stata un’altra grandissima serata per Victor Wembanyama nel campionato francese. La futura stellina NBA ha chiuso con un altro trentello la partita contro il Fos Provence Basket, vinta dal suo Metropolitans92 per 96-85. Wembanyama ha segnato 32 punti, aggiungendo 10 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, tirando 9/13 da due e 3/7 da tre punti.

Forse ancora meglio delle mere cifre, sono alcuni highlights della partita di Wemby che stanno già facendo il giro dei social e attirando l’attenzione degli americani. Il francese in uno dei primi possessi della gara ha segnato una tripla su una gamba, dopo aver evitato col ball handling i tentativi di due avversari di rubargli palla. Qualcosa che ci si aspetterebbe da una guardia, non da un ragazzo alto 219 centimetri.

Ma non solo: ad un certo punto, sempre nel primo quarto, Wembanyama ha stoppato un tiro con tanta violenza da rispedire la palla a centrocampo, tra le mani di un compagno.

Victor blocked this shot back to half-court ❌

Watch Wemby and the @Metropolitans92 live now on the NBA App

📲 https://t.co/0fEZTG2apq pic.twitter.com/dQq73DIqqj

— NBA (@NBA) December 2, 2022