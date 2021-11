Milano-Virtus Bologna torna in diretta su Rai Due anche quest’anno

Come l’anno scorso, l’appuntamento col derby d’Italia tra Olimpia Milano e Virtus Bologna sarà di importanza mediatica rilevante. Le due contendenti principali allo Scudetto si affronteranno per la prima volta in campionato il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, alle 17. La gara sarà trasmessa su Eurosport e sulla Rai, che per l’occasione speciale concederà la diretta nazionale su Rai Due.

La stessa partita era già stata trasmessa su Rai Due anche lo scorso anno, anche se i più attenti si ricorderanno di alcuni problemi tecnici. Gli ultimi minuti della gara, ancora in bilico, furono infatti “trasferiti” su Rai Sport, lasciando Rai Due ad un focus sulla Legge di Bilancio.