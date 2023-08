Mirotic all’Olimpia Milano, tifosi divisi: “Colpo del secolo” vs “Pronto per la vacanza”

Nikola Mirotic è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano.

La firma conclude una lunga telenovela estiva e ha provocato la reazione di tantissimi tifosi. I fan, però, sono divisi riguardo il reale impatto che lo spagnolo potrà avere con la maglia biancorossa. Sui social si spazia dall’entusiasmo sfrenato all’assoluto scetticisimo.

In generale la frangia di tifosi più entusiasta sembra essere quella italiana, con tanti tifosi milanesi che sognano l’EuroLega e ringraziano il patron Giorgio Armani per questa bomba di mercato. C’è anche chi chiede un altro sforzo al proprietario per prendere un’ala piccola da affiancare a Shields o per il sogno John Wall.

Finalmente realtà 🤍❤️

GRAZIE ETTORE, GRAZIE CHRISTOS E SOPRATTUTTO GRAZIE AL RE GIORGIO ARMANI — Pierda Rio (@pierda17) August 3, 2023

Ancora un’ ala Piccola e poi, sperando che Pangos ritorni in lui, siamo da F4 — User1899 (@User1899128045) August 3, 2023

Reparto lunghi più forte della storia dell’Eurolega? — Alessandro Orilia (@AlessandroOril2) August 3, 2023

Ora Wall e si Vince Eurolega in ciabatte — SaimonCast💪🏻👨🏼‍🦳❤️🔴⚫️ (@Castello_RN) August 3, 2023

Ci sono, invece, molti tifosi scettici riguardo l’operazione: la maggior parte di essi non sono italiani. C’è ad esempio chi prevede un Mirotic versione villeggiante in quel di Milano e chi pensa che l’Olimpia non riuscirà comunque ad arrivare ai playoff di EuroLega.

Mirotic and his wife the next season pic.twitter.com/auwJnua6qk — gpower (@gwcyd14945) August 3, 2023

Another disappointing season with a huge budget loading…why do tou throw your money ? — Gio Mili 🔴⚪👑 (@redmili86) August 3, 2023

LE PAROLE DI GIORGIO ARMANI SULL’INGAGGIO DI NIKOLA MIROTIC

LE PRIME DICHIARAZIONI DI NIKOLA MIROTIC DA GIOCATORE DELL’OLIMPIA MILANO

I DETTAGLI DEL CONTRATTO DI NIKOLA MIROTIC CON L’OLIMPIA MILANO