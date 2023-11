Momo Diouf dà spettacolo in BCL contro l’Hapoel Holon

Da quest’estate, Momo Diouf si è trasferito all’estero dopo un paio di stagioni in crescendo a Reggio Emilia. Il lungo azzurro, parte della spedizione dell’Italbasket ai Mondiali 2023, sta giocando in Spagna, al Rio Breogan.

In Liga ACB, Diouf sta segnando 7.3 punti di media in circa 15′, in una squadra che finora ha vinto solo 2 delle 10 partite disputate ed è attualmente penultima. Ma nel frattempo il Rio Breogan sta giocato anche la Basketball Champions League, dove sta andando meglio: 2-2 finora, compresa la vittoria di ieri sera sull’Hapoel Holon. E proprio nell’ultimo match Momo Diouf si è messo in mostra, giocando la sua miglior partita da quando è in Spagna.

Per l’azzurro sono stati 22 i minuti in campo, in cui ha segnato 17 punti con 9 rimbalzi, 2 recuperi e 2 stoppate, tirando 5/6 dal campo e 7/10 ai liberi. Una prestazione brillante, che ha consentito al Rio Breogan di vincere un incontro fondamentale in ottica passaggio del turno.

Momo formato @BasketballCL 🔥 𝟭𝟳 punti, 𝟵 rimbalzi, 𝟮 stoppate e 𝟮 rubate per l'Azzurro nella vittoria di @CBBreogan con l'Hapoel Holon 😮‍💨#Italbasket | 🎥: BCL pic.twitter.com/7TNKkZ4cBt — Italbasket (@Italbasket) November 23, 2023

Foto: FIBA